Manisa'da peş peşe korkutan depremler!

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen deprem, 10,93 kilometre derinde kaydedildi.

SABAH BİR KEZ DAHA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.