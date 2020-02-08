Manisa'da peş peşe korkutan depremler!
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde, sabah ise Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen deprem, 10,93 kilometre derinde kaydedildi.
SABAH BİR KEZ DAHA SALLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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