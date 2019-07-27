Mandıra vurgunu

Çelik, hırsızların 65 hayvan içinden en iyilerini seçerek çaldıklarını ve aralarında Kurban Bayramı için satıp kaporasını aldığı hayvanların da bulunduğunu söyledi. Talihsiz adam, müşterilere mahcup oldum. Paralarını da ödeyemem, ne yapacağım bilemiyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.