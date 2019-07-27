27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:52:08
Mandıra vurgunu
Olay, Kırıkkale’de yaşandı. Besicilik yapan Şakir Çelik’in gece saatlerinde mandırasına giren hırsızlar, 40 koçu çalarak kayıplara karıştı.
Çelik, hırsızların 65 hayvan içinden en iyilerini seçerek çaldıklarını ve aralarında Kurban Bayramı için satıp kaporasını aldığı hayvanların da bulunduğunu söyledi. Talihsiz adam, müşterilere mahcup oldum. Paralarını da ödeyemem, ne yapacağım bilemiyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Erbil saldırısının baş faili Dağ: 'Kandil'de 26 gün kaldım'
- 70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor! Paralar hazırlandı, almaya gelen olmadı
- Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
- Otogardaki otoparkların İSPARK'a devri davasında yeni gelişme
- Minik Melih'in feci ölümü! Akıl Almaz ihmal