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22 Mart 2020 Pazar 15:55:46 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:58:46

Manavgat'ta sokağa çıkan yaşlı kadının savunması şaşırttı

Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı kadın, polisi görünce, "Ben aslında 61 yaşındayım, dedem 4 yaş büyük yazdırmış." dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle salgınla mücadele kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerin dışarı çıkması yasaklandı.

"BEN EVDE NE YİYECEĞİM"

Manavgat'ta polis ekipleri, sebze ve meyve pazarında yasağa uymayan 65 yaşındaki Cevriye Şen'in elinde eldiveni, yüzünde maskesiyle tezgah kurup satış yaptığını belirledi.

Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını belirtmesine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti.

"SENİ SOKAKTA YÜRÜTEMEYİZ"

Yaşlı kadının tepkisi üzerine, polis ekipleri acil çağrı merkezi numarasını vererek ihtiyaçlarının gidereleceğini belirtti.

Evine yürüyerek gideceğini söyleyen yaşlı kadın, yasağı tekrar hatırlatan polisler, "Seni sokakta yürütmeyiz. Evine kadar ekip arabasıyla bırakacağız." dedi.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen Cevriye Şen, "Ben yürür giderim. Arabanıza binmem. Ver kimliğimi, vallahi kimliğimi de almam. Belediye başkanının yerini yakarım." dedi.

"DEDEMİN YÜZÜNDEN OLUYOR BU"

Kendisinin aslında 61 yaşında olduğunu ancak dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını belirten Cevriye Şen, "Hep o dedemin yüzünden oluyor bu şimdi gideyim, mezar taşını kıracağım. Beni 4 yaş büyük yazdırmış." dedi.

Polislerin ikna etmekte zorlandığı Cevriye Şen, gelen resmi ekip otosuna güçlükle bindirilerek evine götürüldü.

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