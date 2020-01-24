Manavgat'ta otel tadilatında çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelin tadilatında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi Ali Yalçınkaya (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı otelde yapılan tadilat çalışmasında, çatıdaki havalandırma bacasındaki betonu delen işçi Ali Yalçınkaya, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Ali Yalçınkaya, kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA
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