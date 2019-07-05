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05 Temmuz 2019 Cuma 12:16:07 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:28:23

Manavgat'ta günlerdir suları akmayan halk: Perişan durumdayız

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 76 konutun olduğu Efes Tatil Sitesi'nde 4 gündür sular akmıyor. Su sıkıntısının 2 bin kişiyi etkilediğini belirten site sakinleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su İdaresi'ne (ASAT) defalarca başvurmalarına rağmen sorunun çözülmediğini kaydetti.

Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki Efes Tatil Sitesi'nin sakinleri, 4 gündür sitede suların akmadığını belirterek, çok zorn durumda olduklarını kaydetti. Daha önce yakınlardaki bir dereden su aldıklarını, 3 yıl önce ASAT'a başvurarak sitenin şebeke suyu hattına bağlandığını anlatan site sakinleri, son 4 gündür suların akmadığını ifade etti. Site sakinleri, ASAT'a yaptıkları müracaatlardan sonuç alamadıklarını söyledi.

4 GÜNDÜR SU GELMİYOR

Site sakinleri adına konuşan Asuman Kal, 2000 yılından beri sitede oturduğunu belirterek, 3 yıl önce ASAT'a su abonesi olmak için başvurduklarını, ASAT'ın sitenin yanında bulunan 5 yıldızlı otelle birlikte kendilerini de abone yaptığını ve siteyi içme suyu şebekesine bağladığını aktardı. Asuman Kal, 4 gün önce basınç düşmesine bağlı su kesintisi yaşadıklarını söyledi.

Asuman Kal, şebeke suyu hattından Efes Tatil Sitesi'yle 5 yıldızlı otelin paylaşım yapılan yerine yapılan bypass hattı nedeniyle otele suyun direkt gittiğini, kendilerine ise hiç gelmediğini öne sürdü. Kal, "Suyun basıncı şu anda 2 bar. 2 bar olarak gelen su 35 metreye çıkmaz tabii. Bunun en az 4-5 bar olması gerekiyor" dedi.

"BUNUN SORUMLUSU ASAT"

Şu anda evlerine hiç su ulaşmadığını anlatan Asuman Kal, "Bulaşıklarımız, çamaşırlarımız duruyor. Burası turistik bir bölge. Böyle bir yerde 4 gündür susuz bırakılıyoruz. Bunun sorumlusu ASAT'tır. Ben 5 yıldızlı otele abone değilim. Ben ASAT'a aboneyim. Bütün üyeler, 450 hane ASAT'a abone. Faturalarımızı oraya ödüyoruz" diye konuştu.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ ETKİLENİYOR

Efes Tatil Sitesi'nde 76 konut olduğunu ve şu anda misafir gelenlerle birlikte 400 kişi bulunduğunu söyleyen Asuman Kal, kendileriyle aynı sorunu paylaşan çevrelerinde 5 site olduğunu ve 450 konutta yaklaşık 2 bin kişinin su sıkıntısı yaşadığını belirtti. Manavgat'ta 3 büyük ırmak ve 4 baraj olduğunu söyleyen Kal, yaşadıkları sorunu çözecek merci bulamadıklarını söyledi.

"REZİL DURUMDAYIZ"

ASAT'a site sakinleri olarak defalarca başvurduklarını anlatan Asuman Kal, “ASAT yetkilileri bize, 'şebeke suyu hattını otel çekti, siz ondan kullanıyorsunuz' gibi çocukça bir savunmada bulundu. Ben de dedim ki, 'Hat ona çekildiyse, hat ona lazımsa, yeterli değilse, hoş görürüm, hoş karşılarım bir abone olarak. O zaman beni neden abone yaptınız, neden faturalarımızı ASAT'a ödüyorum. O zaman bize yeni hat çekeceksiniz.' ASAT ona da yanaşmıyor. Rezil durumdayız, şu halimize bir bakın. Çamaşır dolu, bulaşık dolu. Yemek yapmak istemiyorum, bu kadar ilgisizlik olur mu" diye konuştu.

Bütün yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Asuman Kal, “Allah aşkına, bu dönemde böyle rezalet olur mu? Susuz insan yaşar mı? Bu insanlığa sığar mı? Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.

OTEL YETKİLİLERİ: SORUNU ASAT ÇÖZECEK

Efes Tatil Sitesi'nin yanında bulunan otelin yetkilileri ise yaşanan su sorununun kendileriyle ilgili olmadığını, ASAT'ın çözüm bulması gerektiğini belirtti. Bir yetkili, otel olarak yaşamın kaynağı olarak gördükleri suyu değil insanlar için, hiçbir canlı için kesmek gibi bir düşünceleri ve çalışmaları olmadığını belirtti.

ASAT YETKİLİLERİ: İMAR GEÇEN YOL ALDIĞI İÇİN YENİ HAT ÇEKİLEMİYOR

ASAT yetkilileri ise bu sitelerin 20 yıl önce tarlaların içine yapıldığını, önceleri DSİ pompalarıyla sitelere su verildiğini kaydetti. Bölgede yaklaşık 3 yıldır su şikayeti olduğunu aktaran yetkililer, mevcut hattın yetmediğini, bölgede imar geçen yol olmadığı için yeni hat çekilemediğini, D- 400 yolundan hat geçirmek için Karayolları'na geçen yıl başvuru yapıldığını, ancak izin alınamadığını kaydetti.

DHA
 

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