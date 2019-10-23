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23 Ekim 2019 Çarşamba 14:48:11 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:05:00

Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu

Maltepe'de dün evinde ölü olarak bulunan 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'in, bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan torununun eşi Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı, kadını kolundaki bilezikler ve kuşağının içindeki paraları almak için yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Maltepe’de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Yaşlı kadının torunun eşi olduğu öğrenilen zanlı adliyeye sevk edilirken, emniyette verdiği ifadede "Para istedim vermedi, ben de yastıkla boğdum" dediği öğrenildi.

AİLESİ ÖLÜ BULUP POLİSE HABER VERMİŞTİ

Maltepe, Aydınevler Mahallesinde 22 Ekim 2019'da polisi arayan Karagözgil ailesi üyeleri 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'i yatağında ölü olarak bulduklarını, kolundaki bileziklerin yerinde olmadığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede ilk anda normal ölüm olarak değerlendirilen Fatima Karagözgil'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Yaşlı kadının 5 bileziği 1 yüzüğü ile belindeki kuşağında  bulunan 8 bin 400 liranın çalındığı tespit edildi.

KANSER HASTASI KIZI İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, Kastamonu'da yaşayan Fatima Karagözgil'in kanser tedavisi gören kızını görmek için İstanbul'a geldiğini ve kızı ile torunlarının oturduğu apartmanda kalmaya başladığını tespit etti. Olay günü ailenin kadın üyelerinin hasta olan kızın yanına gittiği için Fatima Karagözgil'in evde tek başına olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği apartmanda 5 dairesi bulunan Fatima Karagözgil'in tüm evlerinde kızı ve torunlarının oturduğu belirlendi.

ALTINLARI BOZDURMA GÖRÜNTÜLERİ BULUNUNCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tüm aile üyelerinin detaylı ifadelerini alırken, bazı çelişkili ifadeler veren torununun eşi Mustafa K.'yı mercek altına aldı. Detaylı sorguya alınan Mustafa K.  cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi, olay saatinde annesine gittiğini söyledi. Bu gelişme üzerine polis cinayetin işlendiği bina ile Mustafa K.'nın annesinin evi arasındaki tüm kuyumcuları kontrol etti. Sonunda bir kuyumcu, şüphelinin öğle saatlerinde yanına gelerek önce 2 bilezik 1 yüzük, kısa bir süre sonra tekrar gelerek 3 bilezik bozdurduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti.

CİNAYETİ DETAYLARI İLE ANLATTI

Şüpheli Mustafa K.'nın poliste verdiği ifadesinde pastanecinin yanında çalışırken çok borçlandığını, bu nedenle 3-4 gün önce beline bağladığı kuşağının içinden para çıkarırken gördüğü Fatima Karagözgil'den borç istemeye gittiğini anlattı. Mustafa K. ifadesinde " Ona bana bir ay sonra vermek üzere borç vermesini istedim. Ancak bana kızarak 'Zaten torunumla birlikte benim evimde bedava oturuyorsunuz. Kira vermiyorsunuz. Bir de üstüne para mı istiyorsunuz?.' diye çıkıştı. Bu sırada benden uzaklaşırken dubleks olan evin merdivenlerinden aşağı düştü." dediği öğrenildi.

"MERDİVEN DÜŞTÜ BEN DE YASTIKLA ONU BOĞDUM"

Yaşlı kadını kucağına alarak yatağına taşıdığını anlatan Mustafa K. daha sonra ölmediğini fark edince yastıkla yüzüne bastırarak onu boğduğunu anlattı. Olayın ardından yaşlı kadının bilezikleri ve yüzüğünü alan şüphelinin, onları kuyumcuya götürerek bozdurduğu ve borçlarını ödediğini söylediği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İZ BIRAKMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yaptıkları incelemede cinayetin ardından iz bırakmamaya çalışan iki çocuk babası Mustafa K.'nın 10 bin lira ile eski patronunun yanına gittiğini, ona olan 5 bin lira borcunu ödediği ardından kalan 5 bin lirayı da vererek "'Bu 5 bin lirayı eşimin banka hesabına gönder. Açıklama olarak da geçmişte ödeyemediğim maaşı" olarak yazarsın diye tembih ettiğini söylediğini belirledi. Şüphelinin bu yolla yakalanmamaya çalıştığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa K. adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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