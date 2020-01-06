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06 Ocak 2020 Pazartesi 17:31:33 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:32:48

Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor

Kayseri'de 22 mali müşavir, oluşturdukları tiyatro grubuyla günün yorgunluğundan sıyrılıyor.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), sosyal hayattan uzak yoğun iş temposunda çalışan üyelerine yönelik tiyatro grubu oluşturdu. 22 mali müşavir, odanın konferans salonunda düzenlenen ücretsiz tiyatro kursuna katıldı.

Yaklaşık bir ay önce mali müşavirlerin yöresel anlatımla tek perdede sahnelediği "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Performanslarıyla meslektaşlarından ve sanatseverlerden güzel mesajlar alan mali müşavirler, yeni oyunlar sahnelemek ve turnelere çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

"Meslektaşlarım provalara koşarak ve eğlenerek geliyorlar"

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların gayet keyifli geçtiğini, meslektaşlarının tiyatroyu sahiplendiklerini ve provalarda günün yorgunluğunu attıklarını söyledi.

Meslektaşlarının gün içerisinde vergi kanunları, mevzuat ve hesaplama işleriyle uğraştıklarına dikkati çeken Yedikaya, şöyle konuştu:

"Her firmanın bünyesinde bir mali müşavir var. O firmalara meslektaşlarım vergi ve SGK kanunları yönünden güç veriyor. Akşama kadar çok yoğun ve stresli bir ortamda bu işler yürütülüyor. Bunun dışında üyelerimizin stres atacağı etki alanları oluşturmamız gerekiyordu, bunlardan birisi olarak tiyatro düşündük. Meslektaşlarım provalara koşarak ve eğlenerek geliyorlar. Sürekli sosyalliğe önem veren bir odayız. Meslektaşlarımızın ağır stres altında ezilmelerine müsaade edemezdik. Tiyatroda bunun bir parçası oldu, çok mutluyuz."

"Sahnede olmak çok farklı bir duygu"

"Gesi Bağları" adlı tiyatro oyununda damat rolünü canlandıran 5 yıllık mali müşavir Turhan Dicle de tiyatroyla insanları tanıma eğitimi aldığını belirtti.

Tiyatronun insana kendisini geliştirme konusunda birçok konuda yardımcı olduğunu vurgulayan Dicle, sahne eğitimi, güzel konuşma ve duygu geçişleriyle alakalı bilgiler aldıklarını aktardı.

Dicle, sahnede olmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Onun heyecanını gerçekten anlatamam. Oyun bittikten sonra sizi sahneye gelip tebrik etmeleri, başarılı bulduklarını anlatmaları gurur verici bir şey. Oğlum üniversitede okuyor. Sahnedeki oyunumu arkadaşlarına gösterince, 'Baba bana ayrı bir hava kattın, arkadaşlarım ne kadar güzel bir baban var diyorlar.' dedi. Çocuk da orada farklı bir haz alıyor. Benimki zaten tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

"Annemin kıyafetleriyle sahneye çıktım"

Oyunda kayınvalide rolünü canlandıran 20 yıllık mali müşavir Demet Kalkmaz ise tiyatronun güzelliğini tüm sanatseverlerle paylaşmak istediğini söyledi.

Rolünü annesinin kıyafetini giyerek canlandırdığını anlatan Kalkmaz, "Üzerimdekiler annemin eşarbı, elbisesiydi. Dolayısıyla annemin oradaki mutluluğu çok daha farklıydı. Biraz da tip olarak benzediğim için sanki orada kendisini izlediğini hissettim. O da çok mutluydu. Ben de mutlu oldum onun mutluluğundan." dedi.

(AA)

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