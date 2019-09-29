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29 Eylül 2019 Pazar 12:03:42 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 12:12:30

Malatya'da usturaya kadın eli değdi

Malatyalı Yıldız Karabulut, katıldığı mesleği eğitim kursu ile kuaförlük mesleğini öğreniyor. İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok’ diyen genç girişimcinin hayali ise kurs sonunda kendisine ait erkek berberi açmak.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan Şener Eroğlu Akademi Meslek Edindirme Kursuna katılan Yıldız Karabulut, yaklaşık 6 aylık kursun sonunda usta bir kuaför olmayı hedefliyor. 5’i bayan 13 kursiyerin yer aldığı kursta her gün uzman eğitmenler eşliğinde mesleğin püf noktalarını öğrenen Karabulut, ‘İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok’ düşüncesi ile hedefine adım adım ilerliyor.

Kadın girişimcilere fırsat verilmesi takdirde yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Karabulut, özellikle ustura ile sinek kaydı traş yaparak şimdiden tüm hünerini sergiliyor.

Meslekte başarılı olmak için önce kendinize güvenin diyerek azmini anlatan Karabulut, “Ocak ayında kurs bittikten sonra hepimiz bir işyeri açmayı hedefliyoruz. Bende bir erkek berberi açmayı düşünüyorum. Doğu’da şuan böyle bir işyeri yok” diye konuştu.

Kurs sorumlusu Şener Eroğlu ise İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezinin iş birliği ile AVM’de Gençlik ve Eğitim Derneğinin katkılarıyla açtıkları kurstaki amaçlarının istihdamı arttırmak ve meslek öğretmek olduğunu dile getirdi. Şuanda 13 kursiyerlerinin olduğunu ifade eden Eroğlu, “İstihdama yönelik bu kurs 6 ay sürecek ve sonra yeni öğrenciler alacağız. Burada sakal tıraşı, örgü, kesim gibi bütün faaliyetleri öğretiyoruz. İleride kendi işletmelerini açabilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA

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