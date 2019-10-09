Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

Kocaözü Mahallesi'nde ceviz hasadından dönenleri taşıyan Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, Sorhun mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Feride, Fetey, Şevki ve Özge Coşkun ile Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA