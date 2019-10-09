09 Ekim 2019 Çarşamba 16:09:37 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:16:49
Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kocaözü Mahallesi'nde ceviz hasadından dönenleri taşıyan Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, Sorhun mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Feride, Fetey, Şevki ve Özge Coşkun ile Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı.
Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA
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