Malatya'da tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
Malatya'da tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı, emniyete teslim oldu
Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde, Hüseyin Y. ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Y. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı Hüseyin Y. daha sonra otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
AA
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