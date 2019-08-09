Malatya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

(DHA)