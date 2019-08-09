09 Ağustos 2019 Cuma 13:10:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:10:46
Malatya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
(DHA)
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