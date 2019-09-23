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23 Eylül 2019 Pazartesi 12:59:39 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:01:31

Malatya alabalık üretiminde de iddialı!

Malatya'da alabalık üretimi, 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

Malatya'da alabalık üretimi 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, alabalık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerde kurulan tesislerde alabalık üretimi yapılan kentte 2005'te 286 ton olan alabalık üretimi 13 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 555 tona ulaştı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

"Bu firmalar geçen yıl 2 bin 555 ton alabalık üretti"

Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünyada lideri olduğuna dikkati çeken Macit, kayısı dışında farklı tarımsal ürünler yetiştirildiğini ve hayvancılığın da yapıldığını belirtti.

Macit, mevcut su kaynaklarına göre üretilebilecek alabalık miktarının daha önce yapılan çalışmalarla belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"48 bin ton civarında bir üretim alanımız var. Kent genelinde 50 firmamız 11 bin tonluk kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Bu firmalar geçen yıl 2 bin 555 ton alabalık üretti."

Alabalık yetiştiriciliğinin kentin ekonomisine katkısının her geçen gün artacağına inandığını anlatan Macit, "Bu yıl 6 firma daha alabalık tesisi kurmak için bize başvurdu. Bu firmalar da faaliyete geçtiğinde alabalık üretimi 2 kat artacak. Bu tesislerle ülke genelinde balık üretiminde ilk 10'unun içinde yer alacağız. Bakanlığımız geçen yıl balık üreticisi 27 firmaya 1 milyon 52 bin 367 liralık destek verdi." diye konuştu.

"Paketlenmiş ve dondurulmuş olarak gönderiyoruz"

2012 yılında alabalık üretim çiftliğini kurduklarını anlatan Öztürk, şunları ifade etti:

"Yıllık ortalama 15 ton alabalık yetiştirerek, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tesisi kurarken devlet desteklerinden faydalandık. Toptan veya perakende satışımız var. Tesisimizde restoranımız da var. Balıklar il dışına paketlenmiş ve dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Suyumuzun kapasitesiyle yıllık 15 ton alabalık üretebiliyoruz. Eğer suyumuzu artırabilirsek, alabalık üretim kapasitemizi de artıracağız."

(AA)

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