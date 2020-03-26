26 Mart 2020 Perşembe 17:56:49 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:58:12
Malatya'da ağır hasarlı evlerin kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.
Malatya'nın Doğanyol ilçesi merkezinde bulunan İshak Mahallesi'nde Yaşar Tepe'ye ait ev, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı.
Ev, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.
İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.
AA
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