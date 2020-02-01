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01 Şubat 2020 Cumartesi 22:21:29 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:22:10

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya'da 5 bin 77 konutun ağır, 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi.

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 77 konutun ağır, 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 10'unun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bugün itibarıyla ön hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 170, Pütürge'de 135, Doğanyol'da 128, Battalgazi'de 77, Yeşilyurt ilçesinde ise bir olmak üzere 511 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 1230, Kale'de 783, Doğanyol'da 413, Yeşilyurt'ta 320, Akçadağ'da ise 3 bina olmak üzere 5 bin 77 konutun ağır hasarlı olduğu ifade edildi.

Battalgazi'de 1427, Pütürge'de 987, Yeşilyurt'ta 523, Kale'de 510, Doğanyol'da 131, Akçadağ ilçesinde ise 5 olmak üzere 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğu anlatılan açıklamada, Battalgazi'de 19, Doğanyol ilçesinde ise 1 konutun acil yıkılacağı kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1114 hayvan çadırı, 55 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Doğanyol ve Pütürge'de 122 kişiye 610 bin lira eşya yardımı yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 109 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 1 milyon 199 bin lira yardımda bulunulduğu, ayrıca depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 927 bin lira nakdi yardım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 512 haneye 463 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 628 yatak, 11 bin 465 battaniye, 5 bin 438 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 19 bin 312 gıda kolisi, 8 bin 25 hijyen paketi, 2 bin 412 giyim malzemesi desteği sunuldu. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma çalışmalarına 40 asker, 370 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 244 köy korucusu katılmaktadır. Hasar tespiti için 97 ekipte 210 teknik personel ile sahada çalışmalar devam etmektedir."

AA

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