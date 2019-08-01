Malatya Elazığ kara yolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Malatya Elazığ kara yolu Orduzu Pınarbaşı mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 78 YE 268, 44 AAL 336 ve 34 FDP 98 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kazada, Hanife Demir (65), Turgay Kaya (30), Yakup Yıldırım (24), Muhammed Joseph Arslan (10), Jane Arslan (1) ve Zübeyde Arslan (32) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

AA