Malatya’da feci ölüm! Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

Olay akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonun da yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesine gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.



Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)