Makasçı katil 22.5 yıl aldı ama firarda

Beşiktaş'ta 7 ay önce trafikte makas atarken meydana gelen kazada 4 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı.

Kazadan sonra firar eden ve halen bulunamayan Arıkboğa'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'tan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

