18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 23:17:03
Makasçı katil 22.5 yıl aldı ama firarda
Beşiktaş'taki kazada 4 kişiyi öldüren Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı, ama katil hâlâ kayıp.
Beşiktaş'ta 7 ay önce trafikte makas atarken meydana gelen kazada 4 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı.
Kazadan sonra firar eden ve halen bulunamayan Arıkboğa'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'tan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.
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