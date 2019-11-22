22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:07:49
Makas almak tazminat sebebi
Bir şirkette tasarımcı olarak çalışan kadın, patronunun toplantı esnasında yanağından makas almasını ve maruz kaldığı uygulamaları gerekçe göstererek, iş sözleşmesini feshetti.
İşyeri sahibine manevi tazminat davası açtı. İş mahkemesi, kadının iş akdini haklı sebeple feshettiğine karar verdi.
Çalışan haklı bulundu
Manevi tazminat talebini ise reddetti. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz etti. Davayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyeri yetkilisinin, yapılan işi küçümser bir şekilde davacının yanağından makas aldığını belirterek, kadına tazminat ödenmesine karar verdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama
- Sakarya'da bir süt ürünleri tesisinde patlama oldu
- Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu
- Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu raporu