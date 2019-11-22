Makas almak tazminat sebebi

İşyeri sahibine manevi tazminat davası açtı. İş mahkemesi, kadının iş akdini haklı sebeple feshettiğine karar verdi.

Çalışan haklı bulundu

Manevi tazminat talebini ise reddetti. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz etti. Davayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyeri yetkilisinin, yapılan işi küçümser bir şekilde davacının yanağından makas aldığını belirterek, kadına tazminat ödenmesine karar verdi.