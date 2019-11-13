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13 Kasım 2019 Çarşamba 11:33:49 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:37:26

Mahkeme heyetine böyle feryad etti: O gece benim ölmem mi gerekiyordu?

İzmir’de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktulün eşi Ö.Ö., mahkeme heyetinden çocuklarının serbest bırakılmasını isteyerek, Bizlere iftiralar atıldı. Yapmadığımız şeylerle suçlandık. O gece benim ölmem mi gerekiyordu? Çocuklarımın günahı yok diye konuştu.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, öldürülen daha sonra da cesedi yakılan iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cinayetine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Ö.Ö., C.G. ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Oğlunun ölümünün nedenini soran anne Hatice Öğüt, “Çocuğumun canını çok yaktılar. Bunun hesabını versinler” dedi.

Babasın ölümüyle sonuçlanan olayı tüm detaylarıyla mahkeme heyetine anlattığını dile getiren Batuhan Ata Öğüt ise “Babamı öldürme amacım yoktu. Sadece annemi korumak istedim. Çok pişmanım” diye konuştu.

“Ailemiz dağılma noktasına geldi”

19 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Mehmet Hadi Öğüt, “O akşam yaşananları detaylı olarak anlattım. Babam ölünce ailemiz dağılma noktasına geldi. Ben kimseye bir şey yapmadım. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

 “Çocuklarımın günahı yok”

Mahkeme heyetinden çocuklarının serbest bırakılmasını isteyen Ö.Ö. de "Bizlere iftiralar atıldı. Yapmadığımız şeylerle suçlandık. O gece benim ölmem mi gerekiyordu? Çocuklarımın günahı yok” diye konuştu.

Sanık avukatları, tutuklu bulunan Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt’ün tahliyesini talep ederken iddia makamı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

(İHA)

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