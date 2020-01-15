  • Bist 100
    120906
  • Dolar
    5,8946
  • Euro
    6,5615
  • Altın
    293,9990
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Roman kızlar okula oyuncak bebeklerle bağlandı Roman kızlar okula oyuncak bebeklerle bağlandı
PSV'nin Milan'la transferi için anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'de oynamak istiyor PSV'nin Milan'la transferi için anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'de oynamak istiyor
Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi
Bakan Akar: S-400’ler Nisan ya da Mayıs’ta tam aktive olacak Bakan Akar: S-400’ler Nisan ya da Mayıs’ta tam aktive olacak
Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu
Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshedildiğini açıkladı Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshedildiğini açıkladı
'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam ediyor 'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam ediyor
ampiyon babanın şampiyon çocukları ampiyon babanın şampiyon çocukları
Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan genç futbolcu Ravil Tagir'e övgü: Çağlar'dan daha erken olgunlaştı Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan genç futbolcu Ravil Tagir'e övgü: Çağlar'dan daha erken olgunlaştı
Atma türkü üstadı Osman Efendioğlu Atma türkü üstadı Osman Efendioğlu
Mehmet Ekici: Şampiyonluk yaşamak istiyorum Mehmet Ekici: Şampiyonluk yaşamak istiyorum
Evinin alt katında Osmanlı'dan miras kalan sanatı yaşatıyor Evinin alt katında Osmanlı'dan miras kalan sanatı yaşatıyor
Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor
'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı 'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı
Emeklilerin maaş farkı ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman ödenir? Emeklilerin maaş farkı ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman ödenir?
Hizanlı usta 40 yıldır söğüt dallarını sepete dönüştürüyor Hizanlı usta 40 yıldır söğüt dallarını sepete dönüştürüyor
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
Dr. Fazıl Küçük'ün hatıraları müzesinde yaşatılıyor Dr. Fazıl Küçük'ün hatıraları müzesinde yaşatılıyor
TOKİ'nin 100 bin konut projesine başvuranların sayısını Başkan Erdoğan açıkladı: 1 milyon 92 bin 741 kişi TOKİ'nin 100 bin konut projesine başvuranların sayısını Başkan Erdoğan açıkladı: 1 milyon 92 bin 741 kişi
AÖF final tarihleri 2020! AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası AÖF final tarihleri 2020! AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam mı? Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam mı? Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki
Emekli maaşını sahipsiz köpeklere harcıyor Emekli maaşını sahipsiz köpeklere harcıyor
Libya eski Genelkurmay Başkanı açıkladı: Hafter'in masadan kalkmasının arkasında Mısır ve BAE var! Libya eski Genelkurmay Başkanı açıkladı: Hafter'in masadan kalkmasının arkasında Mısır ve BAE var!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:06:06 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:07:08

Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların okula gidip geldiği yolları temizleyen, ihtiyaç sahipleri için ahşaptan baston ile oklava, kaşık gibi mutfak eşyaları yapan 70 yaşındaki Kazım Yolcu, yardımseverliğiyle gönülleri kazanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli madenci Kazım Yolcu, yıllardır çocukların okula gidip geldiği yolları temizliyor, evinde ürettiği ahşap mutfak eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Zonguldak'ta 20 yıl madenlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılıp İnegöl'ün kırsal Yenice Mahallesi'ne yerleşen 70 yaşındaki Yolcu, insanların yardımına koşmaktan mutluluk duyuyor.

Ömer Osman Çağlayan Ortaokuluna çıkan yollarda her gün temizlik yapan Kazım Yolcu, evinin altındaki atölyesinde ahşaptan baston ile oklava, fırın küreği, salça karıştırma tahtası gibi mutfak eşyaları üreterek ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Kazım Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra vaktinin boşa gitmesini istemediği için yolları temizlemeye başladığını ifade etti.

Yolları temizlemek için başkalarından yardım beklemeden işe giriştiğini belirten Yolcu, "Sabah namazını kıldıktan sonra işe başlıyorum. Temizlik işlerinden sonra evimin altında el işleri yapıyorum. Yaptığım ürünleri ihtiyacı olanlara para almadan dağıtıyorum. İnsanların 'Allah razı olsun.' demesi bana yeterli geliyor. Bu işleri yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

"Onlar torunlarım gibi"

Yolcu, çocukların okula gidip geldiği yolları temiz tutarak ihtiyaç duyduklarında onlara yardım ettiğini anlattı.

Öğrencilerden bir teşekkür sözü duymanın kendisine yettiğini vurgulayan Yolcu, "Çekirdekten alışmışım işçiliğe. Boş duramıyorum, boş durduğum zaman kendimi kötü hissediyorum. Çalıştığım zaman içim huzurlu oluyor. 'Çalışan demir pas tutmaz.' derler, aynı o düzen." diye konuştu.

Çocukları çok sevdiğini, onlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yolcu, hepsini de torunu gibi gördüğünü belirtti.

Yolcu, çocuklarla arasının iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de çocuk oluyorum onlarla beraber. Bazen beni gördüklerinde temizliğe yardım ediyorlar. Onlara 'Yere çöp atmayın.' diyorum, 'Tamam amca, özür dileriz.' diyorlar. Gençlere tavsiyem, çevreyi temiz tutsunlar. Bu vatan bizim, bu yerler bizim. Biz sahip çıkmazsak kim çıkacak? Çocuklar derslerine iyi çalışsınlar. Geleceğin ümitleri bunlar. Onlar geleceğimizin cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakanları, hepsinin birer masası olmasını isterim."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ