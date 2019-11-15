Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu

karı koca ile çocukları olduğu öğrenilirken Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle bakkalı, "Temiz bir aileydi, bildiğim kadarıyla maddi bir sıkıntıları yoktu, şaşırdım" dedi.

Türkiye, bir siyanür vakası daha yaşadı. Bakırköy'de aynı aileden 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda mahalle bakkalı konuyla ilgili konuştu. Ailenin babasını en son dün akşam gördüğünü söyleyen bakkal, "Su ve sigara aldı" dedi.

"MADDİ SIKINTILARI YOKTU"

Ailenin geçim sıkıntısı yaşamadığını söyleyen bakkal, "En son dün akşam gördüm. Bakkala geldi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu, iyiydi. Sohbet ettik. Su ve sigara aldı ardından gitti. Maddi bir sıkıntısı yoktu, durumu iyiydi. Kuyumculuk yapıyordu. Ali adında 7 yaşında oğlu vardı. Bir de hanımı vardı Zeliha Abla. O da çalışıyordu" dedi.

Olayı sabah 8'de dükkanına geldiği sırada öğrendiğini belirten bakkal, "Temiz insanlardı. 7-8 senedir tanıdığım bir aile. Samimiydik. Kavga dövüş tarzı bir durumları yoktu" dedi.

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaymakamlıktan 'Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir' açıklaması geldi.

Olay bu sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, 38 yaşındaki anne Zübeyde Delen'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi.

Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin 38 yaşındaki Delen ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlıktan açıklama geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikaleden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Kaymakamlık: Siyanür olduğu tespit edilmiştir



​Daha sonra kaymakamlıktan gelen 2. bir açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı’ndan açıklama



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokaktaki 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği eve geldi.

Kerimoğlu yetkililerden bilgi aldıktan sonra 1'i çocuk 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu şunları söyledi:

'Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi'



"İntihar eden hanımefendi kapıdan çıkmaya gayret etmiş. Zannedersem siyanürün çok ağır koku üzerinden de insan hayatını tehdit eden etkisi var. Evdeki eş yani beyefendi intihar etti ama çocuğuna ve eşine de zannedersem o ağır siyanür kokusunun etkisiyle bir zehirlenme oldu. Çünkü hanımefendi evden çıkmaya çalışmış, apartmandaki diğer komşular bunu fark etmiş ve polise haber vermişler. Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanür etkisiyle onlar da buna maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş."

'Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı'



"Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de hastaneye nakledildi" diyen Kerimoğlu, "Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı. Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve orada bir karantina başlattık. Komşulardan hastaneye giden yok ama psikolojik olarak ağır travma altında olan aile fertlerinin diğerlerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası yok. İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerleri de solunum yoluyla onlara da sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.

(AA-İHA)