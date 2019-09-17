Mağduriyet koleji

Nilüfer ilçesinde bulunan bir özel okul, iddiaya göre, ağustos ayının sonuna kadar öğrenci kayıt işlemi yaptı. Çocukları geçen yıl da bu okulda eğitim alan veliler, bu seneki kayıt ücretlerini de peşin ödedi. Ancak okul idarecileri, okulların açılmasına 2 hafta kala, velileri toplayıp yeterli sayıda öğrenci kaydı olmadığı için bu yıl okulu açmayacaklarını, aldıkları kayıt ücretlerini de iade edeceklerini söyledi.

OKUL AÇIK GÖZÜKÜYOR

Büyük şok yaşayan veliler, hemen yeni okul arayışına girdi. Kimi veliler çocuklarını başka bir özel okula, kimi de devlet okullarına kaydettirdi. Konuyla ilgili savcılığa ve CİMER’e şikayette bulunan veliler, okulun faal olduğu ve sınırlı sayıda öğrenciyle eğitime devam ettiği cevabını alınca okul yetkililerine ulaşmaya çalıştı ancak muhatap bulamadı. Bunun üzerine paralarını alamayan 70 veli suç duyurusunda bulundu. Yetkililerle görüşmek için okula giden veliler, kapıya kilit vurulduğunu gördü. Mağdur velilerden Fatma Laleci, “İdareciler, eğitim öğretim hayatına devam ettiklerini söylüyorlar. Fakat okul kapalı. Ne bir öğretmen var ne de bir çalışan. Okulda bulunan sıralar, akıllı tahtalar boşaltılmış durumda“ dedi.

EŞYALAR HACZEDİLMİŞ

Veliler olarak öğrenci başına 20 bin TL verdiklerini belirten Nuray Kuşlu ise “Yemek firması ve diğer firmalar icra yoluyla eşyaları haczetmiş. Onlara da 1.5 yıldır ödeme yapılmıyormuş. Biz nakit ödeme yaptık, maddi anlamda çok sarsıldık. Toplam mağdur sayısı 90’a yaklaştı. Ortalama 20 bin lira civarında her öğrenci için para verildi” dedi. Melike Hasçiçek de “Dolandırıldık. Ücretlerimizi almak için okul yetkililerini ulaşamıyoruz” diye konuştu.