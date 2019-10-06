Maganda terörü hız kesmiyor

İstanbul Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında '22 HK 257' plakalı araç sürücüsü Arif Atalay, makas atarak seyrettiği aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce trafik lambasına daha sonra kaldırım kenarındaki demir dubalara çarpan sürücü son olarak da aydınlatma direğine vurarak durabildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

AMBULANSI DURDURUP KAÇTI



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arif Atalay'ı ilk müdahalesinin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek için yola çıktı. Ambulans içerisindeki yaralı Atalay, iddiaya göre elindeki kesici aletle sağlık personellerine bıçak çekti. Ambulansı durduran şehir eşkıyası, hızla kaçmaya başladı. Kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride meydana gelen olaya polis ekipleri müdahale etti. Kaçmaya çalışan Atalay kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan trafik magandası, tedavisi sonrası Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne götürüldü.

TEK TEKER ŞOV ÖLÜMLE BİTİYORDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan 27 yaşındaki A. Ö, kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak seyretmeye başladı. Ancak kısa sürede dengesini kaybeden sürücünün, motoru devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

DRİFT YAPANLARA CEZA ÜSTÜNE CEZA

Erzurum’da, lüks otomobille 2 ayrı noktada “drift” yapan magandalar, MOBESE kameralarına yakalandı. Polis, inceleme sonucunda aracın bir okulun önünde daha drift yaptığını tespit etti. Otomobilin sahibi Naci Aydoğan, drift yapanın yurt dışından gelen bir arkadaşı, okul önünde drift yapan kişinin ise Muhammed K. olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan Aydoğan ve Muhammed K'nın ifadelerinin gerçek olmadığı ise bir vatandaşın kaydettiği görüntüyle ortaya çıktı. Drift yapan kişinin Naci Aydoğan olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Aydoğan’a 10 bin 20 TL, Muhammed K’ya 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Her ikisinin de ehliyetine el kondu. Yurt dışına çıkma yasağı konulan 2 şüpheli de her ayın 15’inde en yakın kolluk birimine giderek imza atması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.