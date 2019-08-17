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17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12:32 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:14:37

Maganda kurşunu ile yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde önceki gün düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Akçakent Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarının 15 Ağustos'taki düğün törenine ailesiyle katılan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın başına oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etti.

Ağır yaralanan Çolban, ailesi tarafından otomobille Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü. Çolban, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- "Allah da onların ciğerlerini yaksın"

Anne Gönül Çolban, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan düğün için memleketleri Çorum'a geldiklerini söyledi.

Düğünde oğlunun başına arkadaşlarıyla oynadığı sırada mermi isabet ettiğini anlatan Çolban, "Düğün devam ederken havai fişek atılmıştı, o sırada yaralandı. Yanındaki arkadaşına, 'Anne ve babamı çağırın.' demiş, sonra şuurunu kaybetmiş. Biz de hemen otomobille hastaneye götürdük. Hastanede 'Kimliği yanında olmadığı için işlem yapamayız.' dediler. Sonra bir yakınım ısrar edince müdahale ettiler." diye konuştu.

Çolban, çocuklarının daha sonra Çorum'daki hastaneye sevk edildiğini belirterek, Sungurlu'daki hastanede tutanak tutulmadığını savundu.

"Başında mermi olduğu anlaşılıyor ama tutanak tutulmuyor." diyen Çolban, şunları kaydetti:

"Çorum'da öğrendik başında kurşun olduğunu. Çok ihmaller zinciri var. Olayın örtbas edildiğini düşünüyorum. Kovanlar bulunuyor ama kurusıkı tabancanın mermileri bulunuyor. Gerçek mermiler ortada yok. Bunu kim bana izah edebilir? Kim toplamış bunu? Bu, bir adli vaka. Hastaneden hemen haber gitmesi lazım. Sonra polisin olaya müdahil olması lazım. Bize sadece kuru sıkı atıldığı söyleniyor ama oğlumun başında gerçek mermi var. Devlet bunu engellesin, caydırılsın. Benim oğlumu vuran kimse bulsunlar.

Ben bu tür haberleri izlerken bile o kadar ağlardım ve üzülürdüm ki şimdi bu duruma düştüm. Allah da onların ciğerlerini yaksın. O silah atanın çocuğuna da gelebilirdi."

- "Birileri silah atacak, eğlenecek diye benim oğlum bu halde"

Anne Çolban, oğlunun son halinin gözünün önünden gitmediğini belirterek, "Birileri silah atacak, eğlenecek diye oğlum bu halde. Makineye bağlı, ağzında tüp, burnundan sürekli kan geliyor. Kim ödeyecek bunun vebalini? O kişi bulunup cezasını çekse de bana yetmeyecek, 13 yaşında evladım o benim. Neden ben bunları yaşadım?" ifadelerini kullandı.

Oğlunu vuranın en kısa sürede bulunmasını isteyen baba Mükremin Çolban da "Bunlar kimse bulunsun, cezalarını ödesinler. Devlet, her önüne gelenin silah almasını engellesin, yasaklansın. Böyle olaylar olduğu zaman çok büyük cezalar verilsin." diye konuştu.

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