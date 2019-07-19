Maganda konvoyu
İstanbul Beyoğlu’nda, asker uğurlama bahanesiyle ortalığı birbirine katan magandalar ateş açtı. Çekmeköy’de ise tüneli trafiğe kapatan bir grup, havai fişekle terör estirdi.
Celp döneminin gelmesiyle birlikte megakentin çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
UMURSAMADILAR
Beyoğlu'nda meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan, eli silahlı 2 maganda, havaya ateş açarak kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Çekmeköy de ise yine bir grup, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kalan tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelden çıkan magandalar, ardından trafikte otomobil ve motosikletleriyle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Daha sonra ise işlek bir caddede onlarca binanın arasında havai fişek attılar. Polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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