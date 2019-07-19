Maganda konvoyu

Celp döneminin gelmesiyle birlikte megakentin çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

UMURSAMADILAR

Beyoğlu'nda meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan, eli silahlı 2 maganda, havaya ateş açarak kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Çekmeköy de ise yine bir grup, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kalan tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelden çıkan magandalar, ardından trafikte otomobil ve motosikletleriyle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Daha sonra ise işlek bir caddede onlarca binanın arasında havai fişek attılar. Polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.