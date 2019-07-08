Maganda dehşetini yaşayan hamile kadın konuştu: Çok korktum... Allah'tan eşim araçtan inmedi

İstanbul’da emniyet şeridinden çıkan maganda, kendisine yol vermeyen sürücüyle hamile eşine dehşeti yaşattı. Önünü kestiği aracın dikiz aynasını kırıp kaputunda zıpladı.

ZANLILAR ÜNÜ BAKLAVACI HASAN SEL VE ORTAĞI HÜSEYİN SEL

Yaşadıkları dehşeti anlatan Yunus Emre Bahçıvan, “7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli” diye konuştu. Zanlıların ünlü bir baklava firmasının sahibi olan Hasan Sel ile ortağı Hüseyin Sel olduğu öğrenildi.

Olay önceki gün Pendik D-100 karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için seyrettiği emniyet şeridinden çıkmak isteyen Hasan Sel, hamle yaparak direksiyonu otomobiliyle seyreden Yunus Emre Bahçıvan‘ın aracının önüne kırdı. Ancak Bahçıvan onun yola girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sel, seyir halindeyken Bahçıvan’ın aracına yumrukla vurdu. Daha sonra aracı takip edip önüne geçip durdu.

MAGANDA: TESLİM OLACAĞIM

Ünlü bir baklava şirketinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Sel, olay günü şeker komasına giren annesine yetişmek için acele ettiğini ancak sürücünün kendisini engellediğini öne sürdü. Sel, il dışında olduğunu, İstanbul’a döner dönmez teslim olup ifade vereceğini söyledi.

AYFER BAHÇIVAN ANLATTI: ALLAH'TAN EŞİM ARAÇTAN İNMEDİ

Saldırı anında otomobilde olan hamile Ayfer Bahçıvan yaşadığı dehşeti anlattı. Ayfer Bahçıvan, "Korktum açıkçası. Ne yapacağımızı bilemedim. Polisi arayacağımızı söyledim. Zaten polisi de aradık. Allah korudu. Allahtan eşim inmedi aşağıya. İnseydi başımıza ne gelirdi bilemiyoruz. Silahları varmış. O yüzden iyi ki inmemiş aşağıya diyoruz. Bir daha yaşanmaz inşallah. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin. Bunun bir yaptırımı olmalı. Cezalarını bulsunlar. " dedi.

"EŞİM O ANDA PANİK OLDU, AĞLAMAYA BAŞLADI"

Araç sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan ise yaşadıklarını söyle anlattı.

"Cumartesi saat 19.30 sıralarındaydı. Eşimle yemek yemeye dışarı çıktık. D-100 Kaynarca yolunda Tuzla istikametine doğru giderken en sağ şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinden siyah bir araç ani bir şekilde önümüze girmeye çalıştı. Emniyet şeridinden polis çevirmesini görerek sağ şeritte ilerleyen bizim aracımızın önüne kırmak istedi. Ben eşimin hamile olması sebebiyle trafiği sıkıntıya sokmamak adına ani fren yapmamak için devam ettim ve yol vermedim. Dolayısıyla emniyet şeridinden bizim tarafımıza giriş yapamadılar. Polis kontrol noktası geçildikten sonra, bahsettiğim araç, orta şeritten yanımıza yaklaşarak camını açıp bize sinirli ve sert bir şekilde 'Ne yapıyorsun lan sen' diyerek bağırarak yaklaştı. Yolcu tarafındaki arkadaş yumruğunu cama doğru uzattı, vurmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE KAYBIMIZ OLMUŞTU, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Eşim o anda panik oldu, ağlamaya başladı. Ben de herhangi bir münakaşaya girmek istemedim. Eşimin hamile olması sebebiyle, 7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli. Dolayısıyla hiçbir münakaşaya girmeden uzaklaşmaya çalıştım. Devam ettim yoluma. Eşimi telkin etmeye çalıştım.

KAPILARI AÇMAYA ÇALIŞTI

Yunus Emre Bahçıvan idaresindeki araç da arkadan çarparak durabildi. Aracından inen Hasan Sel arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Bahçıvan, araçta hamile eşinin olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Hızını alamayan öfkeli maganda, hamile kadının çığlıklarına aldırış etmeden, aracın yan dikiz aynasını tekmeyle kırdı, ardından kaputun üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden Bahçıvan polise giderek şikayetçi oldu. Dehşet anlarını anlatan Yunus Emre Bahçıvan, “Eşim hamile olduğu ve trafiği de sıkıntıya sokmamak için yol vermedim. Yanımıza yaklaştı, yanındaki kişi yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı” dedi. Eşinin daha önce düşük yaptığını bu nedenle de çok paniklediğini belirten Bahçıvan ‘’Eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Önüme kırdılar. Ben ‘Bu kadın hamile’ diye bağırdım. Kale almadılar” diye konuştu.

KARAKOLA GELDİLER

Pendik’te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Olay, Pendik’te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum’ demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Genç çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. (İHA)