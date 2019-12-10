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10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 08:14:05

Madalya da taksaydınız bari... Cezası bu mu!

Bolu’daki Gerede Çayı’nda binlerce balık, maliyetlerini düşürmek için filtre takmayan fabrikaların atıkları yüzünden telef oldu. Sebep oldukları çevre kirliliğiyle vatandaşların sağlığını da hiçe sayan 30 fabrikaya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Caydırıcılıktan uzak ceza isyan ettirdi. 

Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atıkları yüzünden Gerede Çayı’nda binlerce balık telef oldu. Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan ve 80 köyden geçen çaydaki kirlilik, bölge halkını isyan noktasına getirdi. Çayın yaydığı koku nedeniyle dışarı çıkamaz hale gelen ve kirlilik sebebiyle hayvanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı. 

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ 

Müdürlük, kirliliğe sebep olduğu belirlenen 120 fabrikadan 30'una, ilk olarak toplam 360 bin TL ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı görevliler de, sudan numune aldı. Gerekli incelemelerin ardından sudaki kirliliğe ve balık ölümlerine neden olan fabrika ya da fabrikalar hakkında yeniden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Ancak verilen ceza tepkiye neden oldu. Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan vatandaşlar, çevreyi katleden ve sağlıklarıyla oynayan fabrika sahiplerine verilen cezanın yeterli ve caydırıcı olmadığını belirterek sorumlulara daha ağır cezalar verilmesini istedi. Eskiden hayvanlarını suladıkları ve balık avladıkları çayın son halinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Seher Yıldız, “Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar da zarar görüyor. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Köyün içinde su yok. Koku da oluyor. Hiç balık kalmadı” dedi. Emin Cansever ise “ Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz. Köpürüyor, acayip kokuyor. Hele sabahları daha kötü oluyor” diye konuştu. Durmuş Yurt da “Kokudan durulmuyor köyümüzde. Artık burada yaşanmıyor” dedi. 

KAPI, CAM AÇAMIYORLAR 

Köy imamı Ali Keleş ise cezanın, sorumluların sebep olduğu doğa katliamına kıyasla ceza bile olmadığını ifade ederek ‘’5 dakika dışarıda durma şansımız yok o kadar kötü bir koku. Evlerin içine de giriyor. Kesinlikle akşamları bir kapı, cam açma şansımız yok. Sorumlulara çok ağır cezalar verilmeli ki tekrarı yaşanmasın” diye konuştu.

Çayın yaydığı koku yüzünden hayatları kabusa dönen bölge halkı, sorumlulara daha ağır cezalar verilmesini istedi. 

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