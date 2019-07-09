Maçka Eren'e uçtu

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı ilk B787-9 Dreamliner tipi uçağı, saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan, aralarında THY yöneticilerinin yanı sıra şehit ve gazi yakınlarının da olduğu 300 yolcusuyla havalandı. Yolcular arasında olan şehidin ağabeyi Erdoğan Bülbül, uçuşun kendileri için gurur verici olduğunu belirterek 'İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kardeşim” diye konuştu.



DUYGULANDIRAN ANONS



Trabzon’a alçalma sırasında uçağın kaptan pilotu Öner Samyel’in Eren için kokpitten yaptığı “Değerli misafirlerimiz, şu an Eren’imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon’a alçalmaya başladık. THY ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki iyi ki varsın Eren” anonsu uçaktaki yolcular tarafından alkışlandı. Saat 11.56'da Trabzon Havalimanı'na inen uçak, çok sayıda vatandaş ve itfaiye araçlarının oluşturduğu “su takı” töreniyle karşılandı. Seferin akabinde, THY yöneticilerinin yanı sıra şehit ve gazi yakınları sosyal medyadan kampanyaya destek verenler, sanatçılar ve çok sayıda basın mensubu Eren’in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti.



KABRİ BAŞINDA ANDILAR



Şehidin annesi Ayşe Bülbül, oğlu Eren’in kabri başında taziyeleri kabul etti. Şehit Eren Bülbül için mezarı başında dualar okundu. Misafirleri oğlunun kabri başında karşılayan anne Ayşe Bülbül, “Buraya gelenlerden Allah razı olsun. Çok güzel bir duygu. Haklarını helal etsinler. Benim yavrumu unutmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimin bir emeği geçtiyse onlara da “ dedi.