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03 Mart 2020 Salı 23:49:19 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:50:17

Lüks rezidanstan art arda silah sesleri yükseldi

Ataşehir'de akşam saatlerinde lüks bir rezidansın girişinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silah sesleri duyuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, Alzambak Sokak'ta bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek konusu yüzünden rezidansın giriş kapısında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve gruplar silahlara sarıldı. Peş peşe havaya ateş açan grupta herhangi bir yaralanma olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda ilgisi olduğunu düşünülen bir kişiyi gözaltına alırken diğer kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olayda önce çevre güvenliği alındı, sonrasında ise Olay Yeri İnceleme polisleri olayla ilgili tüm delilleri topladı. Polis ekipleriyle birlikte kısa sürede olay yerine gelen basın mensuplarının çekim yapmasını engellemek isteyen özel güvenlik personeli ise muhabirleri uzaklaştırmak istedi.

"GÖRGÜ TANIĞI: DÖRT BEŞ EL POMPALI SESİ DUYUDU"

Olay anında rezidansta bulunan bir kişi yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı: "Dışarıya çıktık bir baktık kalabalık vardı. Önce dört beş el pompalı sesi geldi sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık."

İHA

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