Lüks aracı kaldırmaya çalışan çekici yan yattı
Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekicinin yan yatması, ilginç görüntüler yaşattı.
Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde, yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı’na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı.
DAHA BÜYÜK BİR VİNÇ GETİRİLDİ
Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
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