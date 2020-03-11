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11 Mart 2020 Çarşamba 18:17:58 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 18:19:24

Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının sebep olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.

AA

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