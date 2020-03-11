Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının sebep olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.

AA