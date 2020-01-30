Lucca’da tecavüz olayı! Müdürün 22.5 yıl hapsi istendi

İstanbul Bebek'te gece hayatının popüler mekânlarından Lucca’daki tecavüz girişimi iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

"BASİT CİNSEL SALDIRI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, iddia sonrası işine son verilen Lucca’nın müdürlerinden Alper İri'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 9 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Alper İri

Tecavüze uğradığı iddia edien mağdur R.D.

İŞTE İDDİA EDİLEN SKANDAL

İddianameye göre, Lucca’da 8 Ocak saat 02.30’da, müşteki R.D., şüpheli Alper İri'nin personel tuvaleti sırasında beklediğini görünce müşteri tuvaletine gitti. R.D. tuvalete girdikten sonra kapı Alper İri tarafından zorlandı. R.D. kapıyı açınca Alper İri'yi karşısında gördü. Doğrudan içeri giren şüpheli, R.D.’nin dışarı çıkmasına izin vermeyip lavabonun kapısını kilitleyerek "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işledi. Alper İri müştekinin kollarını tuttu, sarıldı ve boynundan öperek ‘basit cinsel saldırı’ suçunu işledi. Ağlayan R.D., Alper İri'yi itip alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açtı ve işyerinden kaçtı. İddianamede, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının olay günü arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği de belirtildi. Ayrıca çalışanlardan U. T. ise ifadesinde, Alper İri'nin olay günü çok alkollü olduğunu ve R. D.’ye karşı aşırı samimi davranışlarını fark ettiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Alper İri ise, R.D.’yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.’nin de kendisinden şikâyetçi olduğunu iddia etti.

Hürriyet