07 Temmuz 2019 Pazar 17:21:47 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:40:30
LPGli otomobil yangını korkuttu
Hatay'da park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.
Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen 31 MA 8303 plakalı tüp gazlı otomobil birden alev alarak yanmaya başladı. Araçtaki dumanı fark eden çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İHA
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