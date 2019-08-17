Liseli öğrencilerden gururlandıran başarı

Türkiye’yi, Changwon şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda temsil eden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

SIFIRDAN TASARLADILAR

Yarışmanın “İmkânsız Görev” kategorisinde dünya üçüncüsü olarak, ülkeye ilk ödülü getirdiler. Gençler, yarışma kapsamında, sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. İmkânsız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren liseli öğrenciler, dereceye girmeyi başardı. Ödüllerini alan öğrenciler, başarılarını Kore’de şehit düşen askerlerimize ithaf etti.

AZMİN KARŞILIĞI

Birçok zorluk sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini belirten 11. sınıf öğrencisi Şeymanur Gül, “Bunda hocalarımızın ve çevremizin katkısı çok oldu. Bir şeyleri başarma arzusu, bizi buna iten en büyük etken oldu. Azmimiz sayesinde buralara kadar gelebildik” ifadelerini kullandı.