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21 Şubat 2020 Cuma 11:46:28 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:59:48

Leyla'nın annesi duruşma salonunu terk etti: Farz edin ki Leyla sizin kızınız

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu, 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" dedi. Aydemir, daha sonra duruşma salonundan çıktı.

Kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan ve tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içerisinde cansız bedeni bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında, küçük kızın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29) ve Yusuf Aydemir (43), Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam (41) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'in de suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

ARA KARARLA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 19 Aralık 2019 günü dosya üzerinden yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, Mehmet Ali Aydemir'i 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşamayı' dikkate alarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

'FARZ EDİN Kİ LEYLA SİZİN KIZINIZ'

Davanın 2'inci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Biri tutuklu 7 sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma öncesi anne Şükran Aydemir, avukatı aracılığıyla mahkeme başkanından söz istedi. Başkanın izin vermesi üzerine de anne Aydemir, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum, farz edin ki Leyla sizin kızınız" dedi. Anne Aydemir, sözlerini bitirdikten sonra da duruşma salonundan çıkıp, adliyeden ayrıldı.

Baba Nihat Aydemir'in de izlediği duruşmada tanıkların ifadelerinin alımına devam edilecek.

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