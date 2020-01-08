Leonardo DiCaprio'dan Inception açıklaması: Ben de anlamadım

Leonardo DiCaprio, izleyecinin sonu hakkında tam bir karar veremediği Inception filmiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu 'Neler oldu? Hiçbir fikrim yok. Sanırım filmin sonu seyirciye göre değişir' dedi.

DiCaprio, filmle ilgili şunları söyledi:

"Bazen yalnızca karakterine odaklanırsın. Aslında konuyla alakalı gibiydim. Ama iş Christopher Nolan'a, aklındakilere ve bunların nasıl bir araya geldiğine gelince herkes sürekli olarak bulmacayı çözmeye çalışıyordu."

Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen Inception filmi rüya içinde rüya görme temeli üzerine kurulu bir bilim kurgu filmi. Filmin son sahnesinde ise yaşananların gerçek mi yoksa rüya mı olduğu kesinliğe kavuşmuyor.