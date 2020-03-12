12 Mart 2020 Perşembe 09:06:44 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:32:30
Lastik fabrikasında kaza 1 işçi hayatını kaybetti
Kırşehir’de, lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Rahmi Mamak(25) adlı işçinin kullandığı forktlifin kontrolünü kaybetmesi sonrası devrilen aracın altında kalan işçi ağır yaralandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi Mamak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mamak’ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Lastik fabrikasında yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı.
İHA
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