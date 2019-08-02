Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya karayolu Serik ilçesi Kozağacı mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen İsmail Uğur Bin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. TIR, otomobili altına alarak yaklaşık 100 metre sürükledi. TIR şoförü Mustafa Demir'in yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin ile araçtaki Duralı Bin, Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla TIR'ın dorsesini kaldırarak otomobildeki yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücü Mustafa Demir ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 yolu Antalya yönüne bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor

(DHA)