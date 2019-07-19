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19 Temmuz 2019 Cuma 11:15:07 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:16:32

La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm?

La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm? sorularının yanıtları tüm La Casa De Papel izleyicileri tarafından merak ediliyor. İspanyol bir dizi olan La Casa De Papel’in 3. Sezonu için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dil dizisi olan dizisi La Casa De Papel’in yeni sezonuyla pek çok soru yanıt bulacak. La Casa De Papel tutkunları, hayatta kalan hırsızlar - Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları heyecanla bekliyor. La Casa De Papel 3. Sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

Son yılların fenomen dizisi La Casa de Papel 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm izleyiciler La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. La Casa de Papel’in yayın kanalı 19 Temmuz’da üçüncü sezonu onayladığını duyurmuştu. Dizinin fanları, hayatta kalan hırsızlar - Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları heyecanla bekliyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN? 
La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONU KAÇ BÖLÜM?
La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölümden oluşuyor.  

İKİNCİ SEZONDA KİMLER KADRODAN AYRILMIŞTI?
Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.

YENİ KATILANLAR OYUNCULAR KİMLER?

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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