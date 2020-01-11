Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümü geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeni ile ekranlara gelmemişti. Heyecanla beklenen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 11 Ocak Show Tv yayın akışı haberimizde yer alıyor..

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BUGÜN VAR MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm bu akşam yayınlanmıyor. 11 Ocak Show Tv yayın akışına göre bu akşam İntikam filmi ekranlara gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAM?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. yeni bölüm 18 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız'la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey'in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız'ın vazgeçmeye, Kuzey'inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız'ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey'se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey'i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey'i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey'in bunu öğrenmesi, Yıldız'a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey'e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?