Kuzey Makedonya'da ilk korona virüsü vakası

Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, virüsün yakın zamanda İtalya'dan ülkeye dönen bir kadında teşhis edildiği kaydedildi. Bakan Filipce kadının durumunun stabil olduğunu belirterek, "Hastanın korona virüsü için test sonucu pozitif çıktı. Kuzey Makedonya'da bu pozitif test edilen ilk hasta" ifadelerini kullandı.

AA