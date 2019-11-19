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19 Kasım 2019 Salı 10:52:36 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 10:55:42

Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık: Babaanneme iftira attı

Antalya'dan kuzeni Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, hakim karşısında kendisini savunarak, "Babanneme iftira attı" dedi.

Olay, 28 Mayıs'ta, Korkuteli ilçesindeki Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan Ali Fidan ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Ali Fidan, kuzenine iddiaya göre, "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali Fidan ardından Kadir Fidan'a av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ali Fidan ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ali Fidan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ali Fidan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Fidan, Kadir Fidan'ın eşi Arife Fidan, oğlu Mustafa Fidan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Fidan, savunmasında, cinayeti iftira yüzünden işlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Köy çıkışında Kadir ile karşılaştım. Ben alkol aldım, ona da soda ikram ettim. Muhabbet ederken Kadir ölmüş babaannemi kastederek namusuyla ilgili iftira attı. Daha sonra kayınvalidemi kastederek, 'O da aynı yolda' dedi ardından sinkaflı küfürler etti. Akraba olduğumuzu, küfretmemesi gerektiğini söyleyince de eliyle masayı ittirdi ve bana bıçak çekti. Oradan ayrıldım. Sinirim geçtikten yaklaşık 1,5 saat sonra benden özür dilemesi umuduyla yanına gittim. Ona hitaben 'Sen demin benim nenem, analığıma bir şeyler söyledin. Şimdi de tekrar aynısını söyle' gibi söylemde bulundum. Benim sözlerimin üzerime maktul elini havaya kaldırarak 'Ne diyorsun sen' deyince onu korkutmak amacıyla arabamdaki tüfeği aldım. 50 metre mesafeden 1 el yan tarafına ateş etmek istedim. Emniyette olan tüfek 2 kez patladı. Aracımla olay yerinden uzaklaştım."

'BABAMIN VURULDUĞUNU DUYDUM'

Mustafa Fidan ise babasını öldüren Ali Fidan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Korkuteli Çapacı mevkisinde çadır kurmuştuk. Olaydan 9 gün önce sanıkla karşılaştım. Bana çadır kurarken kimden izin aldığımızı sordu. Ardından babamı ziyaret edeceğini belirtip, küfrederek ayrıldı. Sanığın oğlunu aradım. Babasının bana yaptığı konuşmayı söyledim. Yaylaya çıkmak için izin alma durumumuzun olmadığını söyledim ve kimin bizi istemediğini sordum. Oğlu da bana kimsenin kimseden izin almak zorunda olmadığını, herkesin kendi yaylasına çıktığını söyledi. Bana babasıyla da konuşacağını söyledi. Olay günü babamın vurulduğunu duydum. Olay yerine gittiğimde babam yüzüstü yerde yatar vaziyetteydi" diye konuştu.

Arife Fidan ise eşini öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Olay öncesinde eşimle sanık arasında herhangi bir husumet yoktu. Eşim olaydan 1 saat önce çadırdan çıkarken 'Ben neden otlak parası veriyorum. Burası benim kendi mekanım' gibi cümleler sarf etmişti" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, iddianamede belirtildiği gibi sanığın 'haksız tahrik altında kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

(DHA)

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