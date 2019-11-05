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05 Kasım 2019 Salı 10:30:07 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:41:12

Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu

Konya'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü.(21), boş su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı. Pişman olup polisi arayan genç, konum bildirmesi ile bulunarak kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Camiikebir Mahallesi Tavus Baba Sokak'ta meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Abdullah Ü., polisi arayıp intihar amaçlı su kuyusuna atladığını belirtip, telefonu kapattı.

Bunun üzerine alarma geçen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verdi. Ardından kuyunun yerini belirlemek için Abdullah Ü. ile telefonla temasa geçen polis, bulunduğu bölgenin belirlenmesi için konum atmasını söyledi.

Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de bölgedeki su kuyularını bulup, tekrar kontrol etmeye çalıştı. Bölgede arama yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, atılan konum sayesinde ıssız bölgedeki kuyuyu buldu.

Orada bulunan ağaç dalını uzatarak Abdullah Ü.'yü yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarttı. 

'NASIL DÜŞTÜM BİLMİYORUM' 

Yaklaşık 4 saat kuyuda kaldığı öğrenilen Abdullah Ü., gazetecilerin kuyuya nasıl düştüğü sorusuna, ''Nasıl düştüğümü hatırlamıyorum'' cevabını verdi.

Abdullah Ü.. polise, sabah yatağından kalktığında kendisini iyi hissetmediğini, ekonomik ve ailevi sorunları nedeniyle kuyuya atladığını belirterek, ''Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" dedi. 

Abdullah Ü., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Abdullah Ü.'nün birkaç gün önce de bir arkadaşına sosyal medyadan intihar edeceğini belirten mesaj atıp, bunu paylaşmasını istediği belirlendi. Arkadaşı tarafından paylaşılan mesajında, anne ve babasının dünyanın en iyi insanı olduğunu, 14 yaşından itibaren hep bir şeyleri sorguladığını, bugüne kadar yaptığı birçok işte başarı elde edemediğini ve bu süreçle ekonomik olarak edindiği borçların adeta bir dağ oluşturduğunu yazdığın görüldü.

Abdullah Ü. mesajının son bölümünde ise ''Siz siz olun bu hayatın tadını çıkarın. Ama öncesinde bu hayatı kendinize cehennem etmemeyi öğrenin. Hakkınızı helal edin'' diye yazdığı ortaya çıktı.

(DHA)

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