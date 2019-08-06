Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti

Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Vefatların yarısının kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Yalçın, ölümlerin en çok 60-70 yaş grubu aralığında gerçekleştiğini kaydetti.

AA