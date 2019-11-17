Kütahya'da pompalı dehşet: Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden eski eşi M.Ç.'nin evine gelen Süleyman D., tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı kadın, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süleyman D., daha sonra Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırına giderek, burada çalışan ve boşandığı eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Fatih G.’ye (49) aynı silahla 4 el ateş etti. Fetih G., olay yerinde hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih G.’nin kızı Derya G., zanlı Süleyman D.'nin babasını defalarca tehdit ettiğini ileri sürdü.



Ahmet Tekin isimli fırın çalışanı, "Zanlı Fatih'i vurduktan sonra 'Selam söyle' deyip hızla iş yerinden kaçtı" diye konuştu.





Olayın ardından bir otomobil ile kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)