16 Aralık 2019 Pazartesi 17:44:07 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:44:43
Kütahya'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
Kütahya'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu.
Tarihi Kütahya Kalesi de sis bulutu altında kaldı.
Sürücüler, sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.
(AA)
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