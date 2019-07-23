Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı
Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem askeri yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Kütahya, Erzurum, Eskişehir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., H.A., meslekten ihraç edilen subaylar Y.Ö. ve S.G. ile ihraç edilen astsubaylar C.E., H.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği belirtildi.
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