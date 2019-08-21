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21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:29:05 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:30:03

Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçmıştı! Yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Göçetevek Mahallesi'nde dün gece, tartıştığı eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde, 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Fatih Poyraz yakalandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Fatih Poyraz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte babası Enver Tekin'in evine sığınan eşi Gülşen Poyraz'ı almak için gece mahalleye gitti. Tekin ailesinden olumsuz yanıt alan Fatih Poyraz, ağabeyi ve dayısıyla birlikte, Tekinler'in evine, pompalı ve kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Tekin ailesinin yardım istemesi üzerine gelen mahalleliden 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

FATİH POYRAZ, YAKALANDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Göçetevek Mahallesi'nde dün gece, tartıştığı eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde, 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Fatih Poyraz'ın olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, Poyraz'ın Silvan ilçesine bağlı Çardak Mahallesi yoluna geldiği, yakınlarına haber verip, kendisini bu noktadan aldırmaya çalıştığı öğrenildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Çardak Mahallesi yolunda sivil araçla düzenlediği operasyonla Poyraz'ı yakaladı. Poyraz'ın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Poyraz'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

(DHA)

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