14 Ekim 2019 Pazartesi 11:08:03 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:16:18
Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.
Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA
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