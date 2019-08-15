Kuş sürüsüne çarpan Rus yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Moskova'da kuş sürüsüne çarpması nedeniyle mısır tarlasına acil iniş yapan uçaktaki 23 kişi yaralandı.Rus TASS haber ajansına göre, Moskova'dan Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın Simferopol kentine sefer yapmak üzere Jukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle alevlenerek havaalanı yakınlarındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı.

234 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 9'u çocuk 23 kişi yaralandı.

Olay yerinde söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.